نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة (1) "الأولى" جنائي بدر، المنعقدة بغرفة المشورة بمقر مأمورية استئناف بدر، بمد إدراج 6 متهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ووائل محمد عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وكيل النيابة أحمد مجدي عرفة، وأمين السر ممدوح عبد الرشيد.

تفاصيل القضية والطلب القانوني

جاء القرار استجابةً لطلب النيابة العامة رقم 14 لسنة 2021 (قرارات إدراج إرهابيين)، والمتعلق بالقضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة.

أسماء المتهمين الصادر بحقهم قرار مد الإدراج:

تضمن منطوق قرار المحكمة مد إدراج المتهمين الآتية أسماؤهم، مع تحديد وتصحيح الأسماء القانونية لبعضهم:

- جمال فتحي محمد اليماني نصار "وصحة اسمه: جمال فتحي محمد نصار".

- أحمد علي علي عباس.

- خالد محمد حمزة عباس.

- مجدي عبد اللطيف محمود حمودة.

- إبراهيم الطاهر إبراهيم السيد "وصحة اسمه: إبراهيم الطاهر إبراهيم محمد".

- عمرو عبد المنعم فراج فرج درويش.

