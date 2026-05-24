إعلان

حكم قضائي جديد في اتهام الراقصة بوسي بنشر محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

05:37 م 24/05/2026

الراقصة بوسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأييد حكم براءة الراقصة ياسمين سامي، المعروفة باسم "بوسي"، من اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية وبث ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم البراءة الصادر لصالح المتهمة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إلا أن المحكمة أيدت الحكم ورفضت الاستئناف.

إحالة بوسي للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع إلى أقوالها.

وخلال التحقيقات، نفت بوسي امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود أي تعاملات مالية خاصة بها من هذا النوع.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الراقصة بوسي النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
بالأحمر الناري.. يارا السكري تتألق بفستان جريء في مهرجان كان
زووم

بالأحمر الناري.. يارا السكري تتألق بفستان جريء في مهرجان كان
السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
أخبار

السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
ترامب: إيران قد ترغب يوما ما في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران قد ترغب يوما ما في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان