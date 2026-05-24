قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأييد حكم براءة الراقصة ياسمين سامي، المعروفة باسم "بوسي"، من اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية وبث ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم البراءة الصادر لصالح المتهمة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إلا أن المحكمة أيدت الحكم ورفضت الاستئناف.

إحالة بوسي للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع إلى أقوالها.

وخلال التحقيقات، نفت بوسي امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود أي تعاملات مالية خاصة بها من هذا النوع.

