كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتحرش بطفلة من البائعات الجائلات بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، وادعائه كذباً أنها ابنته للافلات من المواطنين.

يقظة أمنية بدون بلاغات

بالفحص والتحري، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية لمديرية أمن القاهرة بشأن هذه الواقعة، وفور رصد مقطع الفيديو الصادم، شكل رجال المباحث فريق بحث لتحديد هوية المتهم وضبطه لحماية قيم المجتمع وحقوق الطفل.

ضبط المتهم وكشف كذب ادعائه

عقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان تواجد المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر).

وبمواجهة المتهم بالفيديو المتداول، انهار واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما كشفت التحريات والتحقيقات أن الطفلة المجني عليها لا تمت له بأي صلة قرابة، وأنه أطلق هذا الادعاء كمناورة هرباً من غضب المواطنين الذين رصدوا جريمته في الشارع.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف كافة ملابسات الواقعة وملاحقة المتهم بالاتهامات الجنائية المقررة.