

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شاب وفتاة بارتكاب أفعال خادشة للحياء العام ومنافية للآداب في الطريق العام بمحافظة القاهرة.

التحريات وتحديد الهوية

وفور رصد مقطع الفيديو المتداول، شكل رجال المباحث فريق بحث جنائي نجح -عبر استخدام التقنيات الحديثة وتتبع الكاميرات- في تحديد هوية الشاب والفتاة الظاهرين في المقطع الصادم. وتبين من الفحص والتحريات أن المتهمين مقيمان بنطاق محافظتي (القليوبية والجيزة).

الداخلية تضبط شابًا وفتاة ظهرا في مقطع مخل بالآداب العامة

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريات الأمن المختصة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بمقطع الفيديو المنسوب إليهما، انهارا وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في غفلة من المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح العلني في الطريق العام.

