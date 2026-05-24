حجزت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم بقتل شاب بالاشتراك مع آخر في منطقة الظاهر، وصدر ضده حكم غيابي بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لجلسة 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

إعادة محاكمة المتهم الثاني في "جريمة غية الحمام" بالظاهر

وخلال جلسة اليوم، استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة المحامي سيد القصاص، دفاع المتهم الثاني، الذي صدر ضده حكم غيابي بإحالة أوراقه إلى المفتي، لاتهامه بالاشتراك مع آخر في خطف وقتل شخص من أعلى عقار بمنطقة الظاهر.

ودفع الدفاع بانتفاء صلة موكله بالواقعة، مؤكدًا أنه حضر إلى مسرح الجريمة بعد وجود المجني عليه مع المتهم الأول، وهو ما يتعارض مع تهمة الخطف.

اتهام باستخدام "وثاق" في السيطرة على المجني عليه

كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة القتل، موضحًا أن موكله تواجد في المكان على سبيل الصدفة، نظرًا لعلاقة العمل التي تربطه بالمتهم الأول.

وأضاف الدفاع أن موكله حضر لمقابلة زميله، وفوجئ بوجود المجني عليه موثقًا، وأن المتهم الأول أخبره بأنه "لص حمام".

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين قتلا المجني عليه أحمد جلال عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بسبب خلافات تتعلق بسرقة “غية الحمام” بمنطقة الظاهر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تعدّى على المجني عليه أعلى سطح العقار، فيما ساعده المتهم الثاني في السيطرة عليه.

كما قام المتهمان بتقييد المجني عليه، ما أدى إلى سقوطه من أعلى السطح، متسببين في إصاباته التي أودت بحياته وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى سطح العقار باستخدام التحايل، كما أُسندت إليه تهمة حيازة أداة "وثاق" دون مسوغ قانوني.

