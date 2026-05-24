قررت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل نظر 4 دعاوى قضائية مقامة من طليقة الفنان بيومي فؤاد، تحمل أرقام 179 و180 و181 و182 لسنة 2026 أسرة، والخاصة بالمطالبة بنفقة المسكن ومصروفات المدرسة والحضانة للطفل، للدور الثاني من يونيو.

وتعود تفاصيل القضايا إلى خلافات أسرية بين الطرفين بشأن الالتزامات المالية الخاصة بالطفل، حيث أكدت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مشيرة إلى أنها اضطرت لتحمل كافة مصروفات الطفل خلال الفترة الماضية.

وأضافت أنها حاولت التوصل إلى حلول ودية مع الفنان بيومي فؤاد لإنهاء الخلاف، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت في أقوالها أن محاميها تواصل أكثر من مرة مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية، لكن المحاولات لم تُثمر عن اتفاق، وفق ما جاء على لسانها في أوراق الدعوى.