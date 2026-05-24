تحولت نزهة عائلية في الأردن إلى مشهد مأساوي، بعدما تعرضت أسرة لاعتداء عنيف من مجموعة من البلطجية استخدم أحدهم "شاكوشًا" خلال مطاردة بالسيارات، ما أسفر عن وقوع إصابات بين أفراد العائلة، بينهم أطفال، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا داخل الشارع الأردني.

تفاصيل الواقعة

بدأت الأحداث أثناء خروج أفراد عائلة، تضم أطفالًا ونساءً وكبار سن، للتنزه داخل منطقة طبيعية مفتوحة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد شمالي الأردن، قبل أن تتعرض العائلة لمضايقات من 5 شبان، تطورت سريعًا إلى مشادات كلامية، ثم مطاردات واعتداءات بالضرب.

وقال أحد أفراد العائلة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنهم خرجوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستمتاع بالأجواء، إلا أن طفلين من العائلة تعرضا لاستفزازات من بعض الشبان الموجودين بالمكان، قبل أن تتطور الأمور إلى تهديدات بإحضار آخرين للاعتداء عليهم.

وأضاف: "حاولنا احتواء الموقف وتجنب أي احتكاك، وقررنا مغادرة المكان حفاظًا على سلامة الجميع، لكننا فوجئنا بمطاردتنا بالسيارات فور تحركنا، وسط حالة من الهلع والخوف بين النساء والأطفال".

مطاردة بالسيارات واعتداء بـ"شاكوش"

وأوضح أن العائلة تواصلت مع الأجهزة الأمنية لطلب النجدة، في ظل استمرار المطاردة ومحاولات اعتراض مركبتهم في الطريق، مشيرًا إلى أن التعليمات كانت بمواصلة السير وعدم التوقف لحين وصول دورية الأمن.

وتابع: "تمكن المعتدون من محاصرة المركبة وإيقافها بالقوة، ثم انهالوا على السائق بالضرب باستخدام أداة حديدية "شاكوش"، ما تسبب في إصابته بالجمجمة وفقدانه الوعي فورًا".

وأشار إلى أن الأطفال والنساء عاشوا لحظات من الرعب والصراخ، مع تصاعد حالة الذعر أثناء الاعتداء.

إصابات بين الأطفال والنساء

وأكد أن أحد أفراد العائلة حاول تأمين الأطفال والنساء ونقلهم إلى مركبة أخرى، إلا أن المعتدين واصلوا الاعتداءات، ما تسبب في إصابات لطفل في الرأس واليد والرقبة، كما تعرضت فتاة من العائلة للسحل والإلقاء أرضًا بالقوة.

وأضاف أن المتهمين حطموا كاميرات مراقبة موجودة في الموقع وعلى امتداد الطريق، في محاولة لإخفاء هوياتهم ومنع تتبعهم عقب فرارهم.

وفور وصول الدورية الأمنية، جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتأمين باقي أفراد الأسرة الذين كانوا في حالة انهيار وفزع شديد.

غضب واسع ومطالب بعقوبات رادعة

وأثارت الواقعة حالة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتورطين، بسبب ترويع عائلة كانت تقضي نزهة عادية في مكان عام.

واعتبر قانونيون ومتابعون أن ما جرى يندرج تحت جرائم البلطجة وتهديد السلم المجتمعي والترهيب، مشيرين إلى أن توصيف القضية قد يصل إلى الشروع في القتل أو التسبب بعاهات، وفقًا لما ستكشفه التحقيقات.

بيان الأمن الأردني

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان لها، إنها تلقي بلاغ يفيد بتعرض أب وأبنائه الأربعة لاعتداء من مجهولين، أحدهم كان يحمل أداة راضة "شاكوش".

وأكدت المديرية إسعاف المصابين إلى المستشفى، موضحة أن اثنين منهم لا يزالان يتلقيان العلاج.

كما أشارت إلى فتح تحقيق موسع في الواقعة، وتحديد هوية 5 متورطين في الاعتداء، قبل أن يتم القبض على 3 منهم وإحالتهم إلى القضاء، فيما تتواصل عمليات البحث عن المتهمين الآخرين.

