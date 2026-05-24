تواصل المحكمة المختصة، الأحد، نظر جلسات استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة التموين"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت سابقًا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدد تراوحت بين 3 و5 سنوات، مع إلزامهم برد مبالغ مالية، بعد إدانتهم بالتربح واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكشفت أوراق القضية التي تضم 37 متهمًا، بينهم مسؤولون بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن حصولهم على منافع مالية غير قانونية قُدرت بنحو 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.