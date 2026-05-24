اليوم.. استئناف النيابة على براءة الراقصة بوسي في قضية التعدي على القيم الأسرية

كتب : صابر المحلاوي

01:02 ص 24/05/2026

الراقصة بوسي

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات استئناف النيابة العامة على حكم براءة الراقصة بوسي من اتهامات تتعلق ببث فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على القيم الأسرية.

اتهام الراقصة بوسي في قضية التعدي على القيم الأسرية

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمة من تهمة التحريض على الفسق والفجور، في القضية المقيدة ضدها.

وأحالت جهات التحقيق المتهمة إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر مخالفًا للقيم الأسرية والآداب العامة.

وكشفت التحقيقات السابقة عن ضبط المتهمة ومواجهتها بالمحتوى المنسوب إليها، والذي اعتُبر مخالفًا للمعايير الأخلاقية في المجتمع، فيما تواصل المحكمة نظر الطعن المقدم من النيابة العامة.

