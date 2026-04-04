قرار عاجل من النقض بشأن الطعن المقدم على فوز القائمة الوطنية في انتخابات النواب

كتب : أحمد عادل

04:59 م 04/04/2026

مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية من أ

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعن رقم 67 لسنة 95، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا، لجلسة 2 مايو المقبل.

وقال المحامي نزيه الحكيم، مُقيم الطعن، إن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تغيب عن حضور جلسة اليوم، بالرغم من الحكم التهميدي الصادر باستجواب طرفي الطعن.

وتابع الحكيم في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه دفع بعدم قبول تمثيل ممثل من هيئة قضايا الدولة عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإنتفاء الصفة.

وكانت محكمة النقض قضت في حكم تمهيدي، باستجواب طرفي الطعن المقدم في بعض النقاط استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحالت الطعن المقدم من المحاميان إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

اختصمت الدعوى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية بصفتهم، كما اختصمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا "الإسكندرية - البحيرة مطروح" - بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.

