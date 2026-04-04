غياب رئيس "الوطنية للانتخابات" عن جلسة الطعن على القائمة الوطنية.. والمحامي يكشف التفاصيل

كتب : أحمد عادل

11:02 ص 04/04/2026 تعديل في 11:04 ص

محكمة النقض

بدأت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن رقم 67 لسنة 95، المقام على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا.

وقال المحامي نزيه الحكيم، مُقيم الطعن، إن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تغيب عن حضور جلسة اليوم، رغم صدور حكم تمهيدي سابق باستجواب طرفي الطعن.

وأضاف الحكيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه دفع بعدم قبول تمثيل أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لانتفاء الصفة القانونية.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا تمهيديًا باستجواب طرفي الطعن في عدد من النقاط، استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن المقدم من المحاميين إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
واختصمت الدعوى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية، بصفتيهما، كما شملت الخصومة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا (الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، باعتبارها القائمة الفائزة محل الطعن.

