بدأت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن رقم 67 لسنة 95، المقام على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا.

غياب رئيس الوطنية للانتخابات بجلسة طعن "غرب الدلتا"

وقال المحامي نزيه الحكيم، مُقيم الطعن، إن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تغيب عن حضور جلسة اليوم، رغم صدور حكم تمهيدي سابق باستجواب طرفي الطعن.

وأضاف الحكيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه دفع بعدم قبول تمثيل أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لانتفاء الصفة القانونية.

تفاصيل غياب رئيس الوطنية للانتخابات في طعن "غرب الدلتا"

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا تمهيديًا باستجواب طرفي الطعن في عدد من النقاط، استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن المقدم من المحاميين إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

واختصمت الدعوى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية، بصفتيهما، كما شملت الخصومة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا (الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، باعتبارها القائمة الفائزة محل الطعن.

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"