بدأت محكمة جنح الدقي بالجيزة، نظر محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمى الجماعي"، والمتهمين فيها بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة وفقدان حاسة البصر.

ومثل الضحايا أمام المحكمة وادعوا مدنيًا بمبلغ 16 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة الأضرار التي لاحقت بهم جراء خضوعهم لعمليات إزالة "مياه بيضاء"، وطلبوا القصاص من المتهمين وعدم التهاون في ضياع حقهم.

تفاصيل اتهامات النيابة في القضية

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، للمتهمين: “ط.م”، و“ه.ع”، و“م.ث”، و“ح.م”، و“ح.م”، و“م.ع”، و“س.ع”، و“ح.م”، و“م.ط” مدير مستشفى 6 أكتوبر، أنهم تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة، تمثلت في فقدان البصر، نتيجة إخلالهم الجسيم بما تفرضه الأصول الوظيفية.

وأوضحت النيابة أن ذلك جاء وفق ما ورد بتقارير مصلحة الطب الشرعي وأوراق التحقيقات، التي أكدت وجود إهمال جسيم داخل غرف العمليات.

بداية وتفاصيل الواقعة داخل مستشفى 6 أكتوبر

تعود تفاصيل القضية إلى خضوع المرضى لعمليات إزالة المياه البيضاء داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، قبل أن تظهر عليهم مضاعفات خطيرة داخل العين.

عدوى شديدة أدت لفقدان البصر

وأشارت التحقيقات إلى أن المرضى تعرضوا لعدوى بكتيرية شديدة داخل العين، تسببت في التهابات حادة وتدهور كبير في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

تقارير طبية تكشف الإهمال

وأكدت تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية وجود قصور شديد في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إلى جانب عدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتواصل محكمة جنح الدقي نظر القضية في جلساتها المقبلة، وسط مطالبات من أسر الضحايا بسرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة.