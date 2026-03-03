إعلان

تسول واستجداء وبيع سلع بطرق الحاحية .. نهاية عصابة استغلال أطفال الشوارع في تخشيبة مباحث الأحداث

كتب ـ مصراوي:

06:34 م 03/03/2026

القبض على عصابة تسول الاطفال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة، من إلقاء القبض على 7 رجال و 5 سيدات، لقيامهم بإستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية بالقاهرة.

وعثرت الأجهزة الأمنية رفقة المتهمين، على 19حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وجرى تسليم المجنى عليهم ـ الأطفال ـ لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

