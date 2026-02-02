إعلان

الداخلية تنشر ماكينات الخدمة الذاتية بالمولات والمطار لتسهيل استخراج رخص القيادة | فيديو

كتب : علاء عمران

02:40 م 02/02/2026 تعديل في 02:40 م
في إطار حرص وزارة الداخلية على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، نشرت الوزارة ماكينات الخدمة الذاتية بالمولات التجارية، والتي تتيح خدمات تجديد تراخيص المركبات، واستخراج بدل فاقد أو تالف.

كما أتاحت الوزارة خدمة استخراج رخص القيادة الدولية بمطار القاهرة الدولي، بصالة 3 سفر ومبنى "إير مول"، كمرحلة أولى، لتسهيل الحصول على الخدمة بسرعة ويسر دون الحاجة للانتظار.

وزارة الداخلية استخراج رخص القيادة مطار القاهرة الدولي

