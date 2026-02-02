والد "أطفال العمرانية": مراتي دبحت عيالي بعد ما بعتتلى كلمني شكرا" (خاص)

في إطار حرص وزارة الداخلية على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، نشرت الوزارة ماكينات الخدمة الذاتية بالمولات التجارية، والتي تتيح خدمات تجديد تراخيص المركبات، واستخراج بدل فاقد أو تالف.

كما أتاحت الوزارة خدمة استخراج رخص القيادة الدولية بمطار القاهرة الدولي، بصالة 3 سفر ومبنى "إير مول"، كمرحلة أولى، لتسهيل الحصول على الخدمة بسرعة ويسر دون الحاجة للانتظار.

