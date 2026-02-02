الداخلية تغلق 125 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد الكهرباء

أغلقت وزارة الداخلية 125 محلًا للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ترشيدًا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 125 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور