الداخلية تغلق 125 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

11:57 ص 02/02/2026

أغلقت وزارة الداخلية 125 محلًا للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ترشيدًا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 125 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

