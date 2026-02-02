إعلان

خلال 24 ساعة.. ضبط 11 طن دقيق أبيض مدعم و5 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

11:53 ص 02/02/2026 تعديل في 11:54 ص

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات التموينية والجرائم الاقتصادية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط حوالي 11 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 ملايين جنيه من مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في حملات شارك فيها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت هذه الضربات الأمنية استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والعملات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط دقيق أبيض بلدي المخابز السياحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف
اقتصاد

أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف
حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
حوادث وقضايا

حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
أخبار مصر

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات

استعدادات علمية لاحتمال اصطدام كويكب بالقمر.. ماذا يحدث للأرض؟
علوم

استعدادات علمية لاحتمال اصطدام كويكب بالقمر.. ماذا يحدث للأرض؟
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان.. رابط الاستعلام برقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر