خلال 24 ساعة.. ضبط 11 طن دقيق أبيض مدعم و5 ملايين جنيه من تجار العملة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات التموينية والجرائم الاقتصادية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط حوالي 11 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 ملايين جنيه من مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في حملات شارك فيها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت هذه الضربات الأمنية استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والعملات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة.

