كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت محكمة الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، أحكامًا رادعة بحق 6 متهمين في واقعة قتل "عبده الصعيدي" يوم عقيقة ابنته على دائري كعابيش بمنطقة الهرم بالجيزة من أجل سرقة أمواله التي جمعها من العقيقة.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنايات، أولاً حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول "محمد يوسف"، و"محمد عمر " بالإعدام شنقا بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

ثانيا؛ معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، وأصدرت حكما بمعاقبة متهما آخر بالسجن المشدد 15 عامًا عما أسند إليه من اتهام.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في القضية رقم 69117 لسنة 2024 جنايات الهرم والمقيدة رقم 3558 لسنة 2024 كلي أكتوبر، "محمد.ي"، كهربائي، و"يوسف .م"، عامل مقهى، و"عبد النبي.م" سائق و"مهاب.م"، عامل توصيل طلبات، و"محمد.ع" سائق، "محمد.ن" فني تكييفات.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهمين تهمة قتل المجني عليه الأول "عبد الرحمن مختار" وشهرته "عبده الصعيدى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ أنه ولسابق علمهم بحيازته مبلغ مالى انعقدت نواياهم الإجرامية وعقدوا العزم على تنفيذ جريمتهم، وذلك في الواحد والعشرين من سبتمبر 2024، بدائرة قسم الأهرام في محافظة الجيزة.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين صاغوا خطتهم بإحكام مقررين الفتك بمن تسول له نفسه مقاومتهم، و استوقفوا المجني عليه "عبد الرحمن" بسيارته وما أن تحققت خطواتهم بالتربص له بالطريق محل مروره واضعين دراجاتهم النارية حائطا يقطع طريقه لإجباره غايتهم بوقوفه حتى دلف المتهم الأول "محمد" إليه مشهرا بوجهه سلاح أبيض "سكين"، وما أن قاومه حتى سدد له عدة ضربات إستقرت بأنحاء متفرقة بجسده، فما كان للأخير إلا أخذ حقيبته والتي تحتوى على المبلغ المالي خاصته واللوذ بالفرار من موقع الجريمة.

وأوضحت النيابة أن باقي المتهمين طاردوا المجني عليه بلا هوادة حتى تمكنوا منه و تكالبوا عليه بالتعدى بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الخامس بضربه"مطواة"، استقرت بصدره أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه، بأن سرقوا منه مبلغ مالي "تسعون ألف جنيهًا"، بعد أن أتموا جريمة القتل بحق.

وذكرت تحريات البحث الجنائي، أن المجني عليه "عبد الرحمن" حال تواجد رفقة المجنى عليه نجل عمه"أحمد"، بأحد المحلات لإرسال مبلغ مالي تصادف وجود المتهمين الأول والأخير والذين ما أن أبصرا مبلغا ماليا بحوزتهما حتى توجها إلى باقى المتهمين واتفقوا على إجبارهما على إيقافهما على الطريق، بأن وضعوا دراجتين ناريتين في طريقهما.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين تمكنوا من إيقاف السيارة خاصة المتوفى إلى رحمة مولاه حتى توجهوا جميعهم إليه و أشهر الأول سلاحاً أبيض "سكين" وما أن حاولا مقاومته حتى تعدى عليهما بالضرب وسدد لهما عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة يجسد كلا منهما والتي على أثرها استل المتوفى حقيبته والتي كانت تحتوي على مبلغ مالى 90 ألف جنيه وترجل من السيارة ولاذا بالفرار صوب مدخل أحد العقارات.

وتابعت التحريات أن المتهمين تمكنوا من امساك المجني عليه و تكالبوا عليه مستخدمين أسلحة بيضاء التي كانت بحوزتهم آنذاك حتى عاجله المتهم الخامس بأن سدد له ضربة قاتلة استقرت بصدره وأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التاريخية والتي أودت بحياته، ومن ثم استولوا على الحقيبة التي كانت بحوزته والتي احتوى على مبلغ مالي.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجني عليه عبد الرحمن"، أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليه إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من سلاح مثل السكين، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع و تمزق في الغشاء التاموري وقطع بالرئة اليمنى ونزيف دموى إصابي بالتجويف الصدري مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية بالجيزة، برئاسة المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.