كتب- أحمد عادل:

مشادة كلامية بسيطة كتلك التي تنشب بين الأب ونجله، لكن في منزل الحاج "محمد" بحدائق القبة انتهت بجثة نجله "جمال" في منتصف غرفته غارقةً في دمائه، مغروس بصدره سلاح أبيض "سكين".

داخل غرفة الضحية وقف الحاج "محمد"، مسن في الـ58 من عمره، ينصح نجله ويعاتبه على خلاف سابق بينهما، لكن الابن لم يتقبل النصيحة ونشبت بينهما مشادة كلامية وقتية.

دفع الابن والده مما استشاط غضبه، ودون أن يدري استل سكينًا من المطبخ، وأثناء المشاجرة وفي لحظة خاطفة خلال دفع الأب لابنه استقرت السكين في صدره معلنة وفاته في الحال.

لم يدرِ الأب كيف يتصرف، وحاول إنقاذ نجله ووقف النزيف لكن محاولته باءت بالفشل، فصاح مستغيثًا بأولاده الآخرين.

عند وصول الشقيقة الكبرى وجدت شقيقها قد فارق الحياة، بينما والدها في حالة ذعر، وأبلغها أنه اعتدى عليه بالضرب فسدد له طعنة دون قصد وفر هاربًا من مكان الواقعة -بحسب شهادتها في تحقيقات النيابة-.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أنه على إثر خلاف سابق بين المتهم ونجله نشبت بينهما مشادة وقتية، تعدى خلالها الأب على الضحية وسدد له طعنة نافذة في القلب أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله بل ضرب أفضى إلى الموت.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت وحيازة سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

وقضت المحكمة بمعاقبة الأب بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بقتل ابنه دون قصد.