قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أنهما قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 120 مليون جنيه، وتم استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال ممتلكاتهم وضبط ما يتعلق بالنشاط الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

اقرأ أيضًا:

"يتيمة ويتولى أمرها".. ليلة مقتل "إسلام" دفاعًا عن فتاة من التحرش بعين شمس

وعد زواج انتهى بـ4 جثث.. ماذا قال المتهم بقتل "زيزي" وأولادها في اللبيني؟

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع رقص خادشة للحياء بالإسكندرية