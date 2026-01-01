إعلان

اتخاذ الإجراءات ضد عنصرين لقيامهما بغسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

12:40 م 01/01/2026

غسل أموال- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أنهما قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 120 مليون جنيه، وتم استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال ممتلكاتهم وضبط ما يتعلق بالنشاط الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

اقرأ أيضًا:

"يتيمة ويتولى أمرها".. ليلة مقتل "إسلام" دفاعًا عن فتاة من التحرش بعين شمس

وعد زواج انتهى بـ4 جثث.. ماذا قال المتهم بقتل "زيزي" وأولادها في اللبيني؟

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع رقص خادشة للحياء بالإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل اموال تجارة المخدرات الأنشطة الإجرامية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026