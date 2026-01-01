إعلان

ضبط 868 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب : علاء عمران

12:37 م 01/01/2026

الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 868 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت لقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة ، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

الخوذة وزارة الداخلية الدراجات النارية

