ضبط 868 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة
كتب : علاء عمران
الخوذة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 868 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.
كانت وزارة الداخلية أهابت لقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة ، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.
اقرأ أيضًا:
"يتيمة ويتولى أمرها".. ليلة مقتل "إسلام" دفاعًا عن فتاة من التحرش بعين شمس
وعد زواج انتهى بـ4 جثث.. ماذا قال المتهم بقتل "زيزي" وأولادها في اللبيني؟