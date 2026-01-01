تقدم المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

