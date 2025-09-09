كتب- محمود الشوربجي:

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة «الدائرة الأولى، جنايات بدر»، بشأن مد إدراج 276 متهما على قوائم الإرهابين، وذلك في العدد 190 تابع أ في 27 أغسطس 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، طلب المستشار النائب العام بمد الإدراج رقم 9 لسنة 2022، لقرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وقررت المحكمة الآتي:

مد إدراج المتهمين الآتية أسماؤهم على قائمة الإرهابيين وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من نهاية سريان القرار السابق، وأمرت بنشر قرار من الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.

ومن بيم المدرج أسمائهم كل من "يوسف عبدالله القرضاوي وعلا يوسف القرضاوي، ومحمود عزت، وعبدالمولى مبروك، وعماد البتانوني".

