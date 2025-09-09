سقوط بلوجر مدينة نصر.. وشقيقها الهارب يقع في الفخ

القاهرة - مصراوي:

بلوجر جديدة في قبضة الأمن، مأمورية ألقت القبض على صانعة محتوى بمدينة نصر تبين أنها تبث فيديوهات خادشة للحياء.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وبث فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بنشرها مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتبين تواجد شقيقها برفقتها هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية مخدرات تم ضبطه.