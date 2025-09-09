إعلان

مصادرة 113 طن زيوت سيارات مستعملة في مصنع بالشرقية

08:09 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

مصنع بدون ترخيص

القاهرة - مصراوي:

داهمت مأمورية من شرطة البيئة والمسطحات مصنعا بدون ترخيص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام المدير المسئول عن أحد المصانع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بلبيس بإعادة تدوير زيوت مستعملة لتشغيل محركات السيارات باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 113 طن زيوت مستعملة لتشغيل محركات السيارات ومنتج نهائى لزيوت محركات إضافة إلى خط إنتاج كامل.

