مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاء مواطن بتعرضه لأضرار من جمعية تابعة للداخلية

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحب الحساب من إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة وأسرهم بمحافظة الغربية، لقيامها بالنصب عليه وآخرون من خلال تحصيل مبالغ مالية منهم لتخصيص قطعة أرض وضع يد بالمنيا.

وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية ولا تمت بصلة لضباط الشرطة وأسرهم، وسبق فحص الشكوى المشار إليها خلال شهر مايو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه.