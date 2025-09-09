كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق "ذكور - إناث"، والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية "إناث" للعام الحالي 2025م، والحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات المطلوبة للعام الحالي 2025م حتى يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30م، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg وتلقي الاستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 - 24109117).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي (2025م/2026م) وفي ضوء ما تقوم به أكاديمية الشرطة من اختيار أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بكلية الشرطة من مختلف التخصصات.