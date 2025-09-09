إعلان

الداخلية تُعلن مد باب التقديم للحاصلين على شهادات جامعية للالتحاق بكلية الشرطة

04:58 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

كلية الشرطة- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق "ذكور - إناث"، والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية "إناث" للعام الحالي 2025م، والحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات المطلوبة للعام الحالي 2025م حتى يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30م، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg وتلقي الاستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 - 24109117).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي (2025م/2026م) وفي ضوء ما تقوم به أكاديمية الشرطة من اختيار أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بكلية الشرطة من مختلف التخصصات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية الشرطة الالتحاق بكلية الشرطة وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم