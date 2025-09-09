إعلان

"اقتحموا الشقة الغلط".. تفاصيل وفاة محام شاب بعد ترويعه من 4 أشخاص

03:21 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

النيابة العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة بحلوان، عن تفاصيل واقعة وفاة المحامي الشاب "عبدالله وحيد" بعد سقوطه من مسكنه في الطابق الرابع أثناء محاولة 4 أشحاص اقتحام الشقة.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن 4 أشخاص حاولوا الدلوف إلى مسكن الضحية بالقوة وقاموا بكسر باب الشقة مما أثار الذعر في نفس المحامي، فحاول الهرب قفزًا من شرفة شقته، لكنه لقى مصرعه متأثرًا بإصابته البالغة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين لا تربطهم علاقة معرفة بالضحية أو وجود خلافات سابقة بينهما، لكنهم دخلوا إلى مسكنه بالخطأ بحثًا عن شخص أخر.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى 15 مايو تفيد باستقبال جثمان المجني عليه توفى متأثرًا بإصابات متفرقة نتيجة سقوطه من علو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين متورطين في قتل المحامي الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة بحلوان تفاصيل وفاة محام شاب ترويع محام من 4 أشخاص مستشفى 15 مايو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم