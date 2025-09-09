كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات حال استقلالها سيارة "أجرة" بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والقائم على النشر (طالبان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر)، وبمواجهتهما أقرا بقيام أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيام الآخر بنشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.