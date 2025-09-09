إعلان

الخناقة كانت على 120 جنيها.. حكاية نقاش شنق زوجته بخرطوم في الجيزة

03:06 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
لم تكن تعلم "ز.م" أن خلافًا عابرًا حول 120 جنيهًا سيصبح اللحظة الفاصلة بين حياتها في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

مثل أي بيت يتردد فيه صوت الشجار المعتاد الذي لا يثير انتباه الجيران، لكن هذه المرة لم تكن كسابقاتها؛ فقد تحول الخلاف الصغير إلى "حلبة مصارعة" انتهى بمقتل سيدة على يد زوجها.

في 18 يونيو 2024، كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الجريمة، حينما واجه "ع.ص" يعمل "نقاش" زوجته بعدما اكتشف إخفاءها مبلغًا من المال. حاولت التمسك بالمبلغ الضئيل لمصروف البيت، لكنه قرر أن يجعل من الحكاية الصغيرة نهاية مأساوية.

أمسك بعصا مكنسة وانهال عليها ضربًا حتى تحطمت من شدة الاعتداء، ثم استخدم خرطوم مياه وواصل ضربها، قبل أن يلفه حول رقبتها ويخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الطب الشرعي أكد أن الضحية أصيبت بكدمات متفرقة بالوجه والرقبة والكتفين، كسور بالأضلاع، نزيف دموي بالمخ، توقفت معه وظائفها الحيوية فورًا.

شهادات الجيران والتحريات أكدت ما أثبته التقرير، ليجد الزوج نفسه متهمًا بجريمة قتل.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي نظرت الدعوى على مدار عدة جلسات استمعت خلالها إلى مرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود والمتهم، وبعد اكتمال أوراق القضية أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على الزوج لاتهامه بقتل زوجته عمدًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل نقاش شنق زوجته الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم