روعوا المواطنين.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالزقازيق

02:52 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بعصا خشبية وإطلاق أعيرة نارية وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع وزوجته - مصابان بجروح وكدمات) وطرف ثان (شخصان وسيدة - أحدهم مصاب بكدمات) جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ لخلافات حول الجيرة بسبب لهو الأطفال، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب.

وقام أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من (طبنجة صوت) لترويعهم وآخر بالتعدي على الطرف الأول باستخدام عصا خشبية.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وضُبط بحوزة الطرف الثاني (عصا خشبية– طبنجة صوت "المستخدمتان في الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة إطلاق أعيرة نارية مركز شرطة الزقازيق
