قرار قضائي جديد بشأن دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

02:35 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد

background

كتب – أحمد عادل:

قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، لجلسة 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، كانت محكمة أسرة النزهة قد حددت جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من اللاعب، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه إلى حضانته بدلاً من والدتهما.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بشطب دعوى طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

قرار قضائي دعوى بطلان ممتلكات إبراهيم سعيد محكمة مدني القاهرة الجديدة
