سائق مخمور يتوقف فجأة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو ميكروباص الفيوم

02:12 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتوقف بطريقة مفاجئة حال سيره بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم ويظهر عليه علامات عدم اتزان.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها "بدون رخصة قيادة" (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) وبمواجهته أقر أنه حال قيادته شعر بعدم اتزان بسبب تعاطيه للمواد المخدرة فتوقف على جانب الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

المتهم

سائق مخمور ميكروباص الفيوم مواقع التواصل الاجتماعي
