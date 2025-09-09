إحباط ترويج 9 أطنان و21 ألف عبوة مكملات غذائية يشتبه في فسادها

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي تنسيقاً والجهات المعنية، جهودها؛ لضبط الجرائم التموينية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن كيان صناعي "غير مرخص ويفتقد للاشتراطات والمعايير الصحية" كائن بمنطقة السادات بالمنوفية لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية، وبحوزته كمية قدرها (أكثر من 6 طن مواد خام – 50 ألف عبوة فارغة – 6000 كيس مكمل غذائي – 3 طن أقراص ومكملات وفيتامينات – 21 ألف عبوة مكمل غذائي – 144 زجاجة ألوان صناعية) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومجهولين المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.