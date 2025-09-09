قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"

كتب -رمضان يونس:

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل بالسادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، رفض استئناف نجل الفنان محمد رمضان على قرار ايداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية على خلفية تعديه على زميله داخل نادي نيو جيزة، وأيدت الحكم لعدم حضور المتهم.

وتغيب الفنان محمد رمضان ونجله "علي" عن حضور جلسة الاستئناف وأسرة الطفل المجني عليه، بعدما قدما وثيقة تصالح للمحكمة في جلسة نظر المعارضة على حكم إيداع نجل محمد رمضان في الجلسة السابقة.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة، في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة.

وأحالت النيابة العامة "علي" نجل الفنان محمد رمضان، إلى محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر على خلفية اعتداء ضربًا على طفل أخر في نادٍ نيو جيزة بأكتوبر

تعود القضية إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.