الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة سرقة هاتف فتاة بالجيزة

01:04 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    المتهم (1)
    المتهم (3)
    المتهم (2)
كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصان يستقلان مركبة "تروسيكل" بمحاولة سرقة هاتف محمول من فتاة بأسلوب الخطف بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل بدون لوحات معدنية" وقائدها ومستقلها (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين)، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.

