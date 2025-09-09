إعلان

ضبط مسجلين خطر بحوزتهما نصف طن مخدرات و5 أسلحة نارية

01:00 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط مسجلين خطر بحوزتهما نصف طن مخدرات (2)
  • عرض 4 صورة
    ضبط مسجلين خطر بحوزتهما نصف طن مخدرات (4)
  • عرض 4 صورة
    ضبط مسجلين خطر بحوزتهما نصف طن مخدرات (3)
كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، بحوزتهما 500 كجم مخدرات وأسلحة نارية.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أفادت قيام (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في 8 جنايات اتجار بالمخدرات) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات وتتبعهما وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، تم ضبطهما بنطاق محافظتي (القاهرة / الإسماعيلية) وبحوزتهما (ما يزيد عن نصف طن لمخدري "الحشيش – الهيدرو" – 5 قطع أسلحة نارية "3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش" - 2 سيارة).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (52 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مسجلين خطر مخدرات أسلحة نارية
