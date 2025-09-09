إعلان

بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

12:30 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

تجار العُملة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

