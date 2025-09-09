القبض على عامل بتهمة تعذيب كلب في البحيرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على كلب بدائرة مركز شرطة إدكو في محافظة البحيرة.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الفعل بدعوى أن الكلب هاجم الطيور الخاصة به وقام بافتراس بعضها أمام منزله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.