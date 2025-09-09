إعلان

القبض على عامل بتهمة تعذيب كلب في البحيرة

12:17 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

حبس - أرشيغية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على كلب بدائرة مركز شرطة إدكو في محافظة البحيرة.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الفعل بدعوى أن الكلب هاجم الطيور الخاصة به وقام بافتراس بعضها أمام منزله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على عامل تعذيب كلب البحيرة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مركز شرطة إدكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم