إخلاء سبيل "مونلي" في اتهامه بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة

كتب- أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل البلوجر "مؤمن علاء" المعروف بـ"مونلي" في اتهامه ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، استمعت لأقوال البلوجر "مونلي" في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت القبض على صانع محتوى شهرته "مونلي" صديق سوزي الأردنية، لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع المحتوى لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تمثل خروجًا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.