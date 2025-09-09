بعد قليل.. الجنايات تنظر محاكمة 43 متهمًا في "حزب الاستقلال" الإرهابي

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ثاني جلسات محاكمة 43 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "حزب الاستقلال".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه ومصالحه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتخطط لتنظيم تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، فضلاً عن نشر أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض على العصيان المدني، وزعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام.

وأكدت النيابة أن الإرهاب كان من الوسائل التي تعتمدها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أهدافها.