النشرة المرورية.. تعرف على خريطة الكثافات بشوارع القاهرة والجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، ازدحامًا مروريًا كبيرًا، بالتزامن مع خروج الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم. تواجد رجال المرور بكثافة في الشوارع لتنظيم حركة المرور وتخفيف الضغط على الطرق.

كوبري أكتوبر شهد زحامًا مروريًا في الاتجاه من صلاح سالم إلى رمسيس بسبب الأحمال الزائدة، وأيضًا في الاتجاه العكسي من رمسيس إلى غمرة. كما ظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم من كوبري الفردوس حتى الطيران، وفي الاتجاه المعاكس من كوبري الجلاء حتى المرغني. كذلك شهد طريق المحور زحامًا من ناهيا حتى ميدان لبنان وسط جهود مكثفة من رجال المرور لتيسير الحركة.

ازدحمت حركة السير أيضًا أعلى كوبري 15 مايو في اتجاه وسط البلد، فيما شهد طريق الكورنيش تكدسًا مروريًا من أركاديا إلى ماسبيرو، وكذلك على كورنيش المعادي باتجاه الدائري. على طريق الأوتوستراد، تباطأت حركة المرور من الدائري إلى شق الثعبان نتيجة الأحمال الزائدة، وأيضًا في الاتجاه من المعصرة إلى الدائري. يُنصح باستخدام الطرق البديلة لتجنب الزحام في المناطق الحيوية، خاصة محور صلاح سالم المتجه إلى كوبري أكتوبر.

كذلك ظهرت كثافات مرورية على طريق السويس من الدائري باتجاه الأوتوستراد، وعلى الأوتوستراد من المنشية إلى القلعة. تباطأت الحركة المرورية بمطلع كوبري السيدة عائشة للقادمين من مجرى العيون باتجاه القلعة ووسط المدينة.

ازدحمت بعض الطرق الأخرى مثل طريق الأوتوستراد من حسن مأمون إلى مكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري، إضافة إلى شارع لطفي السيد القادم من مناطق رملة باتجاه ميدان رمسيس. كما تباطأت الحركة في شارع الجلاء وميدان الجلاء، لذلك تم تعزيز الخدمات المرورية في هذه المناطق للتعامل مع أي عوائق قد تطرأ.

شهد طريق صلاح سالم زحامًا متقطعًا، خاصة بمنطقة نفق العروبة باتجاه المطار، كما شهد كوبري أكتوبر ازدحامًا للقادمين من الجيزة إلى القاهرة. أما محاور ومداخل مدينة نصر، فقد شهدت كثافات مرورية متوسطة، خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

ظهرت كثافات مرورية أيضًا أعلى كوبري الحدائق للقادمين من الزاوية متجهين إلى الفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادمين من الكابلات باتجاه التجنيد ومناطق مصر الجديدة. يُفضل في هذه الحالة استخدام كوبري سراي القبة كبديل. كما ظهرت بعض الكثافات بمطلع كوبري السيدة عائشة للقادمين من مجرى العيون باتجاه القلعة ووسط المدينة، لذا يُنصح باستخدام طريق الملك الصالح وشارع قصر العيني.

كوبري 15 مايو شهد ازدحامًا للقادمين من ميدان لبنان وجامعة الدول باتجاه الزمالك والقاهرة، ويُفضل سلوك كوبري الجلاء كبديل. كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة للقادمين من الجيزة باتجاه القاهرة.

تباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي إلى البساتين، وكذلك من المريوطية إلى المنيب، ومن الوراق إلى الطريق الزراعي.

في الجيزة، كانت الحركة المرورية جيدة باستثناء منطقة مترو الجامعة، ويفضل استخدام شارع الجامعة وشارع مراد كبديل.

كوبري أكتوبر شهد ازدحامًا في كلا الاتجاهين بسبب أعطال متكررة للسيارات، كما تباطأت الحركة على طريق الأوتوستراد نتيجة ازدحام سيارات النقل الثقيل.

ازدحمت حركة السير أيضًا أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين بين وسط البلد والمهندسين. كما شهد محور 26 يوليو ازدحامًا كبيرًا، خاصة للقادمين من ميدان لبنان باتجاه مدينة 6 أكتوبر. وتكدست حركة السير في شوارع فيصل وترسا باتجاه المريوطية والجيزة.

ظهرت كثافات مرورية متحركة بمحور صفط اللبن للقادمين من الدائري باتجاه شارع السودان، ويُفضل استخدام طريق عرابي كبديل. أما كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، فقد شهدوا تكدسات مرورية.

الطريق الدائري شهد كثافات مرورية متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، مع تباطؤ في حركة السيارات. كما ظهرت كثافات أعلى دائري المريوطية للقادمين من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وعلى طريق الفيوم الصحراوي وصولًا إلى ميدان الرماية.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على المحاور والميادين من خلال الكاميرات، كما تنتشر الأوناش المرورية على الطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء كانت حوادث أو أعطالًا.

تم التنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، للتعامل الفوري مع أي عوائق وضمان سير الحركة بسلاسة.