كتب- رمضان يونس:

يواصل مصراوي نشر تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، إلى جانب نادي بيراميدز، ومشرف أمن بأحد المعاهد الفنية، وعامل بمقهى، وآخرين، وذلك على خلفية اتهامات بتزوير أوراق رسمية تخص اللاعب لتمكينه من أداء الامتحانات بمعهد في أبو النمرس.

وجاءت أقوال لاعب بيراميدز ومنتخب مصر في تحقيقات القضية التي أحليت مؤخرا إلى محكمة الجنايات المختصة لإدانه المتهمين جميعًا في واقعة التزوير. كالتالي:

س: هل أخبرك المتهم طارق المصري بالتحاقك بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وقيدك فيه؟

ج : هو كان بيتواصل معايا كل ترم ويطلب فلوس، لكن مكنش بيقولي أنا في سنة كام أو في الترم الكام.

س: وهل تحصل منك سالف الذكر على ثمة مبالغ مالية؟

ج: أيوة.

س: وما هو مقدار تلك الأموال تقريبًا؟

ج: هو كان بياخد مني 30 أو 40 ألف جنيه كل ترم، وده من بداية عام 2019 أو 2020، مش متذكر بالظبط.

س: وما هي طريقة تسليمك لسالف الذكر تلك المبالغ المالية؟

ج: هو في الأول كان بياخد كاش، وبعدين بقيت بحوله على برنامج إنستا باي.

س: وهل من ثمة إيصالات دفع أو إيصالات تحويل تحصلت عليها من سالف الذكر مقابل تلك المبالغ؟

ج: من على تليفوني.

س: ومن أي هاتف جوال كنت تقوم بإرسال تلك المبالغ له؟

ج: لا، أنا بس كنت باخد منه إثباتات القيد فقط لا غير، وحتى التحويلات كانت الأخيرة على إنستا باي.

س: وأين ذلك الهاتف المحمول خاصتك؟

ج: هو مع شريف إكرامي، أخو مراتي، علشان لما وقفوني في المطار أخد متعلقاتي وخلاها معاه.

س: وما الذي حال دون وقوفك على حالتك وموقفك الدراسي في المعهد محل الواقعة؟

ج: أنا ما سألتش، لأني كان كل اللي يهمني إثباتات القيد علشان أسافر، وأني أكون مقيد بمعهد، وما يبقاش آخر مؤهل بالنسبة لي الثانوية العامة، علشان تقديم أولادي في المدارس والمظهر الاجتماعي.

س: ما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إني كنت في معسكر تدريب في تركيا، وبعدين أول ما وصلت المطار قبضوا عليا وجابوني النهاردة على النيابة، وده اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل النهاردة 29/7/2025 الساعة 2 الفجر تقريبًا في مطار القاهرة.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: كان معايا شريف إكرامي، أخو زوجتي، وراجعين مع بعض من تركيا.

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت راجع من معسكر تدريب في تركيا ووصلت مطار القاهرة.

س: وإلى أين تم اقتيادك تحديدًا؟

ج: هما أخدوني من المطار وقالولي إن فيه تشابه أسماء، وبعدين جالي واحد ضابط وقاللي: اتفضل معانا، وقعدت في أوضة لحد ما قوة جت وأخدتني على مركز شرطة أبو النمرس.

س: وما هي وسيلة انتقالك إلى ديوان المركز تحديدًا؟

ج: هما أخدوني في ميكروباص، وبعد كده ركبوني في بوكس شرطة.

س: وهل تقف على شخص قائدها وأرقام وبيانات لوحاتها تحديدًا؟

ج: لا، ما خدتش بالي.

س: وما الإجراء الذي تم اتخاذه حيالك بديوان مركز شرطة أبو النمرس؟

ج: أنا فضلت هناك مقعدني لحد ما جيت على النيابة.

س: وما علاقتك بالمدعو محمد إبراهيم عبد الواحد الشهير بـ "العمدة"؟

ج: أنا معرفوش، ولا رحت المعهد مرة واحدة حتى، ولا أعرف المعهد نفسه فين.

س: وهل دار فيما بينك وبين المتهم طارق المصري ثمة حوار أو اتفاق بشأن تحصلك على الشهادة الخاصة بالمعهد سالف البيان؟

ج: هو أنا مش مهتم أساسًا بالشهادة، وكان كل اهتمامي إني آخد إثبات القيد علشان أعرف أسافر، والمظهر إني مقيد في المعهد من ثانوية عامة. وفي نفس الوقت هو كان بياخد مبلغ قليل حوالي 30 أو 40 ألف جنيه في الترم. ومكنتش بسأله كتير، وكان كل اللي يهمني يجيب إثبات القيد.

س: وهل قمت بالاطلاع على أي إثبات قيد صادر من المعهد محل الواقعة ومراجعة بياناته؟

ج: لا، أنا مكنتش براجع حاجة، لأنه كان في الأغلب الإداريين بتوع النادي هما اللي بيستلموه ويخلصوا معاه والإدارة العامة للتجنيد علشان يجيبوا تصاريح السفر.

س: وما الذي حوته تلك الإثباتات وما مضمونها؟

ج: كان مضمونها إني مقيد في المعهد.

س: كم عدد إثباتات القيد التي قمت باستخراجها تحديدًا؟

ج: هو عدد كبير من بداية 2019 أو 2020، ولكن أنا مش متذكر العدد بالظبط.

س: ومتى كان تاريخ آخر إثبات قيد تحديدًا؟

ج: أنا مش فاكر بالظبط كان آخر إثبات قيد إمتى، بس ممكن يكون ساعة ما كنت بجدد البطاقة بتاعتي وبنقل من أرض اللواء إلى بالم هيلز.

س: وأين تحديدًا قمت باستخراج البطاقة والسجل المدني الخاص باستخراجها؟

ج: سجل مدني العباسية.

س: متى تحديدًا صدرت لك الإعفاء النهائي سالف البيان؟

ج: من حوالي سنة ونص أو سنتين.

س: وهل تم تقديم تلك الإثباتات إلى إدارة التجنيد؟

ج: أيوة، طبعًا الإثباتات دي راحت إدارة التجنيد علشان أطلع بيها تصاريح السفر.

س: ومتى تحديدًا آخر تاريخ قمت فيه بتحويل مبالغ مالية للمتهم طارق محمد محمد صالح؟

ج: آخر حاجة كانت في بدايات عام 2025.

س: وما الباعث والدافع تحديدًا من استمرارك بتحويل مبالغ مالية إلى المتهم طارق المصري بالرغم من حصولك على شهادة التجنيد والإعفاء النهائي؟

ج: أنا كنت بحوله الفلوس على أساس إني أفضل مقيد في المعهد، لأن ابني مقدم في المدرسة، فلازم يكون للأب مؤهل دراسي.

س: وهل كان آخر إثبات قيد استلمته بشخصك؟

ج: أنا مش فاكر، بس ممكن يكون مندوب النادي أو المنتخب هو اللي استلمه.

س: وما سبب التحويل من المعهد العالي للعلوم الحاسب ونظم المعلومات إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق محل الواقعة؟

ج: علشان أنا تقريبًا اتفصلت، فساعتها محمد الشناوي عرفني على طارق المصري، وطارق هو اللي قدم لي في معهد الفراعنة.

س: وما إجمالي المبالغ المالية المدفوعة للمتهم طارق محمد محمد صالح؟

ج: أنا كنت بدفع 30 أو 40 ألف من أول ما دخلت المعهد، وبعدين آخر مرة 50 ألف. وفي الأول كنت بدفع كاش، ومرة شيكات، وبعد كده عن طريق إنستا باي.

س: وهل استمرار دفعك لتلك الأموال لا يعني قيدك بالمعهد وتنقلك بين السنوات الدراسية؟

ج: أنا اللي كنت بدفع كمصاريف، وأنا كنت محتاج إني أبقى مقيد بس، مش محتاج إني أنجح. وكان كل همي إني أفضل مقيد.