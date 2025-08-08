إعلان

إصابة سيدتين في حادثي تصادم منفصلين بالجيزة

11:11 م الجمعة 08 أغسطس 2025

حادث سير - أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

أصيبت سيدتان صدمتهما سيارتين في حادقين منفصلين بالجيزة مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادق ووجود مصابة بطريق الواحات، وتبين اصطدام سيارة بسيدة ليبية 33 عاما أمام بوابة 4 القادم من أكتوبر اتجاه الطريق السياحي.

وفي حادث مماثل، أصيبت سيدة سودانية صدمتها سيارة بمنزل كوبري 15 مايو أمام ديوان عام محافظة الجيزة اتجاه ميدان لينان ونقلها إلى المستشفى للعلاج.

حادث تصادم ليبية سودانية ميدان لبنان كوبري 15 مايو المرور طريق الواحات
