تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالسيدة زينب

09:32 م الجمعة 08 أغسطس 2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم السيدة زينب، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

أظهرت المعاينة نشوب الحريق في غرفة معيشة تحتوي على بعض الأثاث القديم، داخل شقة بالطابق الأول بعقار مكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبدأت أعمال التبريد والتهوية لضمان عدم تجدد النيران، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

