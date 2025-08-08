حبس سيدة ووالدتها بتهمة إشعال النيران في شقة مهندس بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة الجيزة حبس سيدة ووالدتها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإشعال النيران عمدًا في باب شقة جار لهما بمنطقة الطالبية، بدافع الانتقام على خلفية خلافات سابقة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

أظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهمتين بسكب مادة مشتعلة على باب الشقة وإشعال النيران قبل أن تلوذا بالفرار، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية بالمكان.

توصلت التحريات إلى أن الخلافات بين الطرفين تعود إلى بلاغ سابق من المجني عليه يتهم فيه المتهمتين بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين اللتين اعترفتا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.