لص يحطم سور المترو لسرقة الحديد بالمنتزه

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى لشخص حاول تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقة القطع الحديدية منه بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى وحال محاولة الظاهر بمقطع الفيديو سرقة القطع الحديدية الخاصة بسور هيئة السكة الحديد سابقاً وحالياً تابع لإحدى الشركات بالمنتزه، ولم يتمكن من ذلك وانصرف.

أمكن تحديده وضبطه حداد له معلومات جنائية واعترف بشروعه فى سرقة القطع الحديدية لبيعها والتربح منها إلا أنه لم يتمكن من ذلك.