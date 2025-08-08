كشف ملابسات فيديو ضرب مسنة في السنبلاوين

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص بالضرب على مسنة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

بالفحص تبين بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من عامل اعتدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات بسبب خلافات الجيرة بينهما.

أمكن ضبط المتهم فى حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.