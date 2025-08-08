إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو خناقة "أطفال المنتزه"

04:35 م الجمعة 08 أغسطس 2025

أطفال إسكندرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مشاجرة بين إثنين من الصبية بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت القوات من تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو في حينه "طالبان - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه"، واعترفا بحدوث مُشادة كلامية بينهما بسبب المزاح تطورت لمشاجرة وتدخل على إثرها آخران لفضها، وتم التصالح فيما بينهما.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خناقة أطفال الإسكندرية لنيابة العامة لمنتزة شاجرة بين أطفال لداخلية لأمن العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان