الداخلية تكشف ملابسات فيديو خناقة "أطفال المنتزه"

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مشاجرة بين إثنين من الصبية بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت القوات من تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو في حينه "طالبان - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه"، واعترفا بحدوث مُشادة كلامية بينهما بسبب المزاح تطورت لمشاجرة وتدخل على إثرها آخران لفضها، وتم التصالح فيما بينهما.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.