الأمن يكشف غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب ـ علاء عمران:

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في كشف أنشطة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة تورطا في غسل أموال طائلة جُمعت من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قُدّرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بنحو (80) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.