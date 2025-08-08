فيديوهات محتوى خادش.. بلوجر شهيرة في قبضة أمن القاهرة



كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى شهيرة على منصات التيك توك؛ لقيامها بنشر فيديوهات منافية للآداب العامة بمحافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها اليوم الجمعة، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المذكورة تبين أنها مقيمة بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال صانعة المحتوى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات سلبية على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى الأخلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.